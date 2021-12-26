توعد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية العميد ركن تركي المالكي، بنهاية قريبة للحوثيين قائلاً: «عدوا أنفاسكم نحن كسعوديين نسامح ولكن لا ننسى ولا نغضب وإن غضبنا أوجعنا»، مضيفاً: نحن نعرف مقرات اجتماعاتكم ولكن ملتزمون بالقانون الدولي وعليكم أن تعدوا خطوات تحركاتكم في صنعاء.

وكشف المالكي في مؤتمر صحفي اليوم (الأحد) عن أدلة تثبت تورط مليشيا «حزب الله» اللبناني في اليمن واستخدام المطار لاستهداف السعودية. وعرض التحالف مقطعي فيديو أحدهما لعنصر من الحزب الإرهابي يدرب مليشيا الحوثي على إطلاق المسيرات، وعنصر آخر يوجه قائد الاستخبارات الحوثية أبو علي الحاكم (المطلوب رقم 5 على قائمة التحالف) بتأمين القطاع البحري في الحديدة بما يسمح بتهريب الأسلحة بناء على توجيهات زعيم المليشيا الإرهابي حسن نصرالله.

واضاف: لدينا مصادر استخبارية موثوقة من الدائرة القريبة من الهرم القيادي لمليشيا الحوثي ولدينا معلومات موثوقة أيضا نقوم بحمايتها، محذرا العناصر الإرهابية بأن المدنيين في السعودية خط أحمر. وأكد أن حديث الحوثي عن حصار الحديدة غير صحيح.

وأضاف أن الحوثيين حصلوا على قدرات نوعية للمسيّرات وأجروا تجارب داخل مطار صنعاء.

وأكد أن نشاط مليشيا حزب الله امتد إلى خارج لبنان في المنطقة وأفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية وأصبح لزاما أن يكون للمجتمع الدولي رد حاسم على مليشياته.

وجدد المالكي التأكيد على أن الحوثيين لا يملكون القرار ليكونوا جزءا من الحل السياسي في اليمن. واتهم «حزب الله» بنشر الدمار في المنطقة والعالم، محملا المليشيا اللبنانية المسؤولية في استهداف المدنيين في السعودية واليمن.

وأكد أن النظام الإيراني يرعى الأذرع في المنطقة لافتا إلى أن طهران زرعت خلايا تخريبية في دول خليجية. وأضاف المتحدث أن الحرب في اليمن فكرية اجتماعية وطائفية، كما هو الحال في لبنان. وشدد على أن الحل السياسي في اليمن هو الحل الأمثل، موضحا أن المليشيا الحوثية رفضت كل جهود الأمم المتحدة لحل الأزمة سياسيا.

واتهم المالكي مليشيا الحوثي باستغلال اتفاق خفض التصعيد وتحريك قواتها في عدة جبهات، مشددا على أن التحالف يراقب تحركات ميليشيا الحوثي على مدار الساعة. وأكد أن مليشيا الحوثي تنفذ إملاءات الحرس الثوري وتزج باليمنيين إلى الهاوية. وتابع: لدينا القدرة على الرد على مليشيات الحوثي لكننا نتعامل بهدوء وحكمة.

وأفصح المالكي أن 100 زورق تم إطلاقها من جانب المليشيا ودمرها التحالف. وأعلن أن «ميليشيا الحوثي هددت الملاحة البحرية بأكثر من 247 لغما بحريا».

وكشف أن الحوثي أطلق 430 صاروخا باليستيا على المملكة منذ فبراي الماضي، وأن عدد الطائرات المسيرة التي أطلقتها المليشيا على السعودية في نفس الفترة وحتى الآن بلغت 851 طائرة.

وعرض المالكي صورا تثبت استخدام ميليشيا الحوثي مطار صنعاء لأغراض عسكرية، فضلا عن تدريبات للحوثيين من أجل إطلاق صواريخ باليستية من مطار صنعاء. وهدد المالكي: «سنسقط الحصانة عن أي عين مدني يستخدمه الحوثي لشن هجمات».