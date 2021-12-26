استهدفت طائرات إسرائيلية عشرات المواقع التابعة لـ«حزب الله» اللبناني في سورية والمثلث الحدودي مع الأردن خلال السنوات الثلاث الماضية. ونقل موقع «واللا» الإسرائيلي اليوم (الأحد)، عن مصادر في الجيش الإسرائيلي قولها: إن هذه الأهداف شملت مخازن أسلحة.وأفاد الموقع بأن حزب الله كان يستعد لشن هجمات على إسرائيل انطلاقا من هضبة الجولان بأسلحة تصله من إيران بحرا وبعضها يصل برا وجوا وتمرر عبر قوافل إلى الجولان.وذكرت مصادر رفيعة أن المليشيا اللبنانية لم ترد على الهجمات في سورية، ما زاد من صعوبة العمليات اللوجيستية وأنشطته لإقامة مواطئ قدم ونقل أسلحة وذخائر وتثبيت بنية تحتية من أجل التمركز في جنوب هضبة الجولان والمثلث الحدودي مع الأردن.وتمكن ناشطون في حزب الله من نصب مخازن أسلحة في بعض الأماكن هاجمها ودمرها سلاح الجو الإسرائيلي، بحسب تقارير خارجية.فيما نقل موقع «إيران انترناشونال» عن مصدر إسرائيلي قوله: إن إيران تعتزم جعل ضربات الطائرات المسيرة مركز أنشطتها في المنطقة في المستقبل القريب. وأضاف أن الهجمات الإسرائيلية في سورية تسببت في مشكلات خطيرة لشحن هذه الأسلحة.