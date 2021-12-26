تسبب المتحور «أوميكرون» في فوضى عارمة بالمطارات، إذ أُلغيت أكثر من 6 آلاف رحلة جوية حول العالم خلال عطلة السنة الميلادية ، وتأجلت آلاف الرحلات الأخرى، بحسب موقع «فلايت أوير» المتخصص.ومن المتوقع أن تؤدي الأحوال الجوية السيئة إلى مضاعفة الفوضى التي تعم المطارات في غرب في الولايات المتحدة، على الرغم من أن العواصف ستجلب معها الثلوج خلال العطلة خصوصا في مدينتي سياتل وبورتلاند الشماليتين الغربيتين.وأفاد الموقع بأن نحو 2800 رحلة جوية ألغيت (السبت) حول العالم، بينها أكثر من 970 رحلة قادمة من أو متّجهة إلى مطارات في الولايات المتحدة، وتجاوز عدد الرحلات المؤجلة 8 آلاف رحلة حتى الساعة 01:30 غرينتش. وقالت شركة طيران واحدة على الأقل إنها تتوقع عمليات إلغاء أخرى اليوم الأحد.وعادة ما تكون عطلة السنة الميلادية وقت الذروة للسفر الجوي لكن الانتشار السريع لسلالة أوميكرون أدى إلى زيادة حادة في إصابات كوفيد-19 مما أجبر شركات الطيران على إلغاء رحلات جوية نظرا لضرورة دخول الطيارين وأطقم الطيران في حجر صحي.وألغيت الجمعة نحو 2400 رحلة، فيما أُعلن تأجيل نحو 11 ألف رحلة. كما سجّل الموقع إلغاء أكثر من 900 رحلة مقررة الأحد.وطلب طيارون ومضيفون وغيرهم من الموظفين إجازات مرضية أو اضطروا للخضوع إلى حجر صحي بعدما خالطوا مصابين بكوفيد أو أصيبوا هم بالوباء، ما أجبر شركات «لوفتهانزا» و«دلتا» و«يونايتد إيرلاينز» و«جيت بلو» وعددا كبيرا آخر من شركات الطيران التي تعاني من نقص في العمالة على إلغاء رحلات في فترة من العام يبلغ السفر ذروته فيها.وكتب مسافر من ولاية فيرمونت الأمريكية في تغريدة وجّهها إلى شركة الطيران السبت «أرجو المساعدة. ألغيت رحلة يونايتد مجددا. أريد العودة للاحتفال».