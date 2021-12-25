فيما أعلن مسؤولون أفغان أن وفدا مشتركا من قطر وتركيا يتفاوض مع حركة طالبان لتشغيل مطار كابول الدولي؛ لم تعلق أنقرة والدوحة بشكل رسمي على المحادثات. وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم(السبت): إن محادثات تجرى، لكن الجانبين لم يحرزا أي تقدم بعد.وكان وفد فني مشترك من قطر وتركيا وصل إلى كابول، (الخميس)، في أعقاب تقارير عن اتفاق بين الدوحة وأنقرة لتشغيل خمسة مطارات، بما في ذلك مطار كابول في أفغانستان بشكل مشترك.وأفاد مسؤول آخر رفيع المستوى من طالبان بأن المحادثات مع وفد قطر وتركيا ستستمر وإذا توصلوا إلى اتفاق سيتم استئناف جميع الرحلات المحلية والدولية.وكانت وكالة أنباء «الأناضول» التركية الرسمية، نقلت عن مصادر دبلوماسية قولها: إن قطر وتركيا وأفغانستان توصلوا إلى اتفاق وسيبحثان تفاصيل العمليات خلال الأسبوع القادم.يذكر أن المجال الجوي لأفغانستان مغلق في الوقت الحالي أمام جميع الرحلات الدولية باستثناء تسيير رحلات محلية وإجراء عمليات إجلاء دولية أو تسيير رحلات لتوصيل مساعدات إنسانية.وتسببت القوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة في أضرار واسعة لمطار كابول خلال انسحابها الفوضوي من البلاد في نهاية أغسطس الماضي بعد سيطرة طالبان على السلطة.