أدانت السفارة الأمريكية في الرياض، بشدة، الهجوم المروع الذي شنه الحوثيون عبر الحدود على منطقة جازان السعودية، وأسفر عن وفاة مواطن سعودي ومقيم من الجنسية اليمنية وإصابة 7 مدنيين، معربة عن خالص التعازي لأسر المتوفيين المكلومة، ومتمنية الشفاء التام للمصابين.

وقالت السفارة في بيان لها إن هجمات الحوثيين تديم أمد الصراع وتطيل معاناة الشعب اليمني وتهدد المدنيين في السعودية، إلى جانب أكثر من 70 ألف أمريكي يقيمون فيها.

وجددت السفارة دعوة الحوثيين إلى وقف هجماتهم المتهورة على السعودية، والانخراط في الجهود الدبلوماسية تحت رعاية الأمم المتحدة لإنهاء الصراع في اليمن وتحقيق السلام للشعب اليمني