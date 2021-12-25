اعتقلت قوات سورية الديمقراطية أحد «أخطر» قيادات تنظيم «داعش» الإرهابي، إلا أنها لم تكشف عن هويته. وتتزامن هذه العملية مع اشتباكات عنيفة بين قوات سورية الديمقراطية (قسد) وفصائل المعارضة الموالية لتركيا في محافظة الحسكة شمال شرقي سورية منذ الأربعاء الماضي. وقال القائد العسكري في القوات الموالية لتركيا أبو الحارث، لوكالة الأنباء الألمانية، إن فصائل الجيش الحر شن هجوما اليوم (السبت) على مواقع «قسد» في قريتي أم الكيف وتل شنان شمال بلدة تل تمر وتمكنت من قتل 3 عناصر وجرح 7، والسيطرة على مواقع جديدة في المنطقة المستهدفة.فيما أكد المركز الإعلامي لقوات سورية الديمقراطية،، أن الفصائل المسلحة الموالية لتركيا نفذت هجوما بريا على قرية أم الكيف في ريف تل تمر وقواتنا تتصدى.يذكر أن قوات سورية الديمقراطية جرى تشكيلها في 10 أكتوبر من العام 2015، في أعقاب إعلان واشنطن نيتها تقديم أسلحة لمجموعة محددة بهدف محاربة تنظيم «داعش».وتتشكل قوات «قسد» من مجموعة من الفصائل المسلحة، وهي: «وحدات حماية الشعب» و«وحدات حماية المرأة»، وهي قوى الفصائل المسلحة التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي.