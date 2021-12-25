أدانت وزارة الخارجية في البحرين واستنكرت بشدة إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية مقذوفات تجاه مدينتي نجران وجازان السعوديتين، مما أدى إلى وفاة اثنين من المدنيين (سعودي ويمني) في مدينة جازان، وإصابة آخرين، معربة عن تعازي البحرين ومواساتها لأسر وذوي الضحايا ولحكومتي السعودية واليمن، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

ووفقا لوكالة أنباء البحرين، أكدت الخارجية البحرينية تضامن البحرين مع السعودية ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة التي ترتكبها مليشيا الحوثي بشكل متعمد وممنهج في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.