أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الخسيس الذي تعرضت له محافظة صامطة بمنطقة جازان السعودية، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من السعوديين والمُقيمين جراء سقوط مقذوف عسكري أطلقته مليشيا الحوثي.

وأعربت وزارة الخارجية المصرية في بيان نشرته اليوم (السبت) عن تجديد جمهورية مصر العربية وقوفها وتضامنها مع السعودية في سبيل التصدي لهذه الهجمات الإرهابية الدنيئة التي تمثل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي وتهديداً سافراً للأمن والاستقرار في المنطقة.

كما أكدت مصر موقفها الثابت من دعم ما تتخذه السعودية من إجراءات وتدابير لصون أمنها وسلامة شعبها، وعلى الارتباط الوثيق بين الأمن القومي بالبلدين.

وتقدمت مصر، حكومة وشعباً، بخالص التعازي والمواساة إلى السعودية ولذوي الضحايا الأبرياء، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.