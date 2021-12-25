أدان البرلمان العربي استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران المدنيين في مدينة جازان بالمملكة العربية السعودية، بمقذوف أودى بحياة عدد من الأبرياء وإصابة آخرين، في تصعيد إرهابي خطير.

وأضاف: «هذا العمل الإجرامي المتعمد الذي تحاول من خلاله المليشيا الانقلابية استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، يضاف إلى جرائمها التي تعد جرائم حرب تستوجب المحاكمة، وتنتهك بشكل صارخ كافة القوانين الدولية».

وطالب البرلمان العربي بضرورة اتخاذ الأمم المتحدة مواقف حازمة تجاه هذه الأعمال ومحاسبة مرتكبيها، مجددا التأكيد على مساندته المطلقة لكافة الإجراءات التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لحماية أمنها واستقرارها وسيادة أراضيها، ولقوات التحالف لمجابهة تلك التهديدات والتصدي للأعمال الإرهابية التي تقوم بها هذه المليشيا.