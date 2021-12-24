استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم (الجمعة)، القائم بأعمال السفارة الأوكرانية، فاسيلي بوكوتيلو، للاحتجاج على الهجوم على قنصلية روسيا في مدينة لفوف الأوكرانية.

وقالت الخارجية الروسية إن شخصاً ألقى قنبلة حارقة على القنصلية الروسية في لفوف بأوكرانيا، مضيفة أنها قدمت احتجاجا رسميا على الهجوم الذي وصفته بأنه «عمل إرهابي»، وطالبت السلطات الأوكرانية بتقديم اعتذار.

من جهة ثانية، أظهرت صور للأقمار الصناعية التقطتها شركة أمريكية خاصة، أن روسيا واصلت حشد قواتها بالقرب من أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة. فيما قالت روسيا إنها تحتفظ بالحق في نقل قواتها على الأراضي الروسية بالشكل الذي تراه مناسبًا، وإن الدول الغربية تقوم بمناورات عسكرية استفزازية بالقرب من حدودها.