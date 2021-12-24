نددت بريطانيا بإطلاق إيران صواريخ باليستية في مناورات حربية أجريت هذا الأسبوع. وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان اليوم (الجمعة)، إن مثل هذه التصرفات تمثل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي، ودعت طهران إلى وقف أنشطتها على الفور. واختبر نظام الملالي إطلاقا متزامنا لصواريخ باليستية نحو هدف واحد في ختام مناورات واسعة في جنوب البلاد، بحسب التلفزيون الرسمي.وعرض التلفزيون الرسمي، في اليوم الخامس (الأخير) من المناورات العسكرية، لقطات لانطلاق عدد من الصواريخ الباليستية من منصات مختلفة في منطقة صحراوية في توقيت شبه متزامن.وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الإيراني اللواء محمد باقري في تصريحات تلفزيونية: «هذا جزء من قوة الصواريخ الإيرانية، 16 صاروخا أصابت الهدف ذاته».وبدأ الحرس الإيراني بدأ، (الإثنين)، مناورات «الرسول الأعظم 17» في 3 محافظات بجنوب إيران، وشملت اختبارات صاروخية من البر والبحر، وتمارين للقوات البرية والبحرية، بحسب وسائل إعلام محلية.تزامن ذلك مع تحذير مسؤولين عسكريين لإسرائيل من تنفيذ تهديداتها ضد إيران، إذ هدد مسؤولون في إسرائيل، طهران أكثر من مرة على خلفية برنامجها النووي والمفاوضات الرامية الى إحياء الاتفاق الدولي المبرم بشأنه. وشدد المسؤولون على أن إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفي الأخيرة السعي إليه.