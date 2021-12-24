صادقت لجنة برلمانية إسرائيلية على ميزانية سرية بقيمة 2.9 مليار دولار لمهاجمة منشآت نووية إيرانية. وأفصحت صحيفة (إسرائيل هيوم) الصادرة اليوم (الجمعة) عن أن اللجنة المالية بالكنيست صادقت أمس (الخميس) على ميزانية دفاع إضافية يبلغ مجموعها نحو 9 مليارات شيكل (2.9 مليار دولار). وأفادت بأن البنود المدرجة في التمويل الجديد سرية، لكن الخطوة تأتي وسط تقارير تفيد بأن إسرائيل تعد خطط طوارئ للعمل عسكريا ضد إيران كملاذ أخير إذا فشلت الجهود الدبلوماسية في تقليص برنامجها النووي. ولفتت الصحيفة في تقرير لها إلى أنه «تمت الموافقة على الميزانية التكميلية بعد اجتماع استمر ثماني ساعات في الكنيست كجزء من العملية الجارية لتخصيص الأموال لعام 2021».ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: إن قرار تقديم الميزانية التكميلية لم يتخذ إلا قبل عدة أسابيع من إقرار الميزانية العامة. وذكرت أنه في الأسابيع الأخيرة تسارعت وتيرة برنامج إيران النووي، إذ تفاخرت طهران بأنها وصلت إلى مستوى نقاء 60% في عملية تخصيب اليورانيوم.ووفقًا لتقارير مختلفة في وسائل الإعلام الأجنبية، فإنه يمكن أن يكون لدى إيران المواد الانشطارية اللازمة في غضون شهر بمجرد أن تقرر الوصول إلى هذا الحد.وكان رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ، حذر (الأربعاء)، من أن إيران قنبلة موقوتة تهدد إسرائيل والشرق الأوسط بأسره، وقال إن الخطر الذي تشكله إيران النووية يجب تحييده بشكل نهائي باتفاق أو بدونه.