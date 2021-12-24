أصبحت الإكوادور أول دولة في العالم تفرض لقاح «كوفيد-19» على الأطفال والبالغين على حد سواء، بعد وصول متحور «أوميكرون» إلى هذه الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية. وأعلنت وزارة الصحة في بيان أمس (الخميس) أن «التلقيح ضد كوفيد-19 في الإكوادور الزامي». وأوضحت أن التلقيح الإلزامي سيطبق على الأشخاص من سن الخامسة فما فوق.وتلقى نحو 69% من سكان الإكوادور البالغ عددهم 17.7 مليون نسمة جرعتين من لقاح كوفيد حتى الآن، فيما تلقى 900 ألف جرعة معززة ثالثة. وبات الآن كل شخص ابتداءً من سن الخامسة مؤهلا لأخذ اللقاح. وسجلت الإكوادور نحو 540 ألف إصابة بفايروس كورونا حتى الآن و33.600 وفاة.وذكرت الوزارة ان الأشخاص الذين لديهم أسباب طبية تمنعهم من الحصول على اللقاح سيُعفون، مضيفة أن القرار يستند إلى دستور الإكوادور الذي ينص على أن الدولة تضمن حق مواطنيها في الصحة.ولمكافحة الزيادة في الإصابات الجديدة بعد اكتشاف «أوميكرون» للمرة الأولى قبل أسبوع، فرضت الإكوادور على مواطنيها إبراز سجل لقاح لدخول المطاعم ومراكز التسوق.يذكر أن طاجيكستان وتركمانستان وإندونيسيا وميكرونيزيا وكاليدونيا الجديدة فرضت التلقيح ضد كوفيد، لكن فقط للبالغين.