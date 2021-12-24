أصيب رئيس جمهورية الجبل الأسود ميلو ديوكانوفيتش بكورونا، ليصبح أول رئيس دولة بحلف الناتو يصاب بالفايروس بعد الرئيسين الأمريكي السابق دونالد ترمب والفرنسي إيمانويل ماكرون.وقال مكتب رئيس جمهورية الجبل الأسود، في بيان، أمس (الخميس)، إن الفحوص أثبتت إصابته بكوفيد-19 بعد مخالطته شخصاً مصاباً.ويقود ديوكانوفيتش (59 عاماً) الدولة، التي كانت تابعة ليوغوسلافيا السابقة، والعضو بحلف شمال الأطلسي والمرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، كرئيس أو رئيس للوزراء منذ أكثر من ثلاثة عقود. ويواجه انتخابات جديدة في 2023.وبلغ عدد المصابين بكوفيد-19 في الجبل الأسود 161944 حتى الآن، من بين عدد السكان البالغ 620 ألفاً فقط. وتوفي 2385 بسبب المرض.