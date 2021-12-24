حذرت وزارة الخارجية الأمريكية، من أن تهريب إيران الأسلحة إلى مليشيا الحوثي الإرهابية يعد انتهاكاً صارخاً للحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة. وشددت في بيان لها، اليوم (الجمعة)، على أن عمليات تهريب إيران للأسلحة إلى حلفائها الحوثيين، إضافة إلى انتهاكها القوانين الدولية، يسهمان في إطالة أمد الحرب في اليمن. وأكدت أن التدفق غير المشروع للأسلحة يمكن الحوثيين من الهجوم على مأرب ويزيد من معاناة المدنيين، وفق الوزارة. وقالت الخارجية الأمريكية إن دعم طهران للجماعات المسلحة بالمنطقة يهدد الأمن الدولي والإقليمي، مشددة على أن واشنطن ملتزمة بالتصدي للتهديد الإيراني.وتدعم طهران جماعات عدة مصنفة إرهابية على قوائم عدد من الدول العربية والأجنبية أبرزها مليشيات حزب الله في لبنان، والحشد الشعبي وفصائل مسلحة أخرى في العراق، ومليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن.وينفذ الحوثيون الأجندة الإيرانية في المنطقة منذ سيطرتهم على صنعاء عام 2014 خلال الأيام الأولى للحرب. وعثر مفتشون تابعون للأمم المتحدة سابقاً على أجزاء إيرانية الصنع في حطام طائرات مسيرة وصواريخ أطلقت على السعودية.