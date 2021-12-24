دعا نواب ديمقراطيون وجمهوريون الإدارة الأمريكية إلى فرض عقوبات إضافية على مليشيا «حزب الله» في لبنان وحركة حماس بسبب استعمالهما الدروع البشرية في الصراعات في المنطقة.ووقّع 20 نائباً من الحزبين على رسالة أرسلت إلى وزيري الخارجية أنتوني بلينكن والخزانة جانيت يلين للتذكير بقانون «الدروع البشرية» الذي أقره الكونغرس عام 2018، مؤكدين أن القانون يُلزم الإدارة الأمريكية بتقديم تقرير سنوي للكونغرس حول استعمال الدروع البشرية وفرض عقوبات على الأشخاص والكيانات الضالعة في هذه الجرائم. وأفادت الرسالة بأن حزب الله وحماس وظفا هذه الطريقة كاستراتيجية، واستعملا المدنيين الأبرياء لحماية الأسلحة والمقاتلين هو جريمة حرب.وأكد النواب أن فرض عقوبات من هذا النوع يُظهر بشكل واضح عدم تهاون الحكومة الأمريكية مع استعمال الدروع البشرية وتشجع البلدان الأخرى على اتخاذ خطوات مماثلة ضد جرائم الحرب هذه.وخصّ المشرعون زعيم حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، مطالبين بفرض عقوبات عليه وعلى بقية زعماء الحركة، واعتبروا أن خطوة من هذا النوع من شأنها أن تعزز من جهود الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لمواجهة الاستعمال المفرط للدروع البشرية من قبل كيانات أخرى كتنظيم داعش وحركة طالبان ومجموعات أخرى.