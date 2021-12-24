اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أوكرانيا بالتخطيط لحل الصراع في دونباس بالقوة. وقالت خلال مؤتمر صحفي، اليوم (الجمعة)، إن أوكرانيا تخطط لشراء أسلحة دفاعية وهجومية، لافتة إلى أن ميزانيتها العسكرية ارتفعت بنسبة 20%. وأضافت أن نحو 4 آلاف من المدربين العسكريين الأمريكيين يتواجدون على خط التماس في دونباس.واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس (الخميس)، أن التطورات الأخيرة حول منطقة دونباس تشير إلى أن الحكومة الأوكرانية تستعد لشن عملية عسكرية جديدة على تلك المنطقة.ويحارب متمردون مدعومون من روسيا في تلك المنطقة قوات الجيش الأوكراني منذ عام 2014. وزاد التوتر في الآونة الأخيرة مع حشد روسيا قوات عند الحدود.ومنذ منتصف نوفمبر تحذّر الولايات المتحدة من أن موسكو قد تكون بصدد الإعداد لشن هجوم واسع النطاق ضد أوكرانيا، ولوّحت بعقوبات غير مسبوقة قد تفرضها على روسيا.وتتّهم دول غربية موسكو بحشد 100 ألف جندي قرب حدودها مع شرق أوكرانيا حيث تخوض كييف منذ العام 2014 نزاعاً مع انفصاليين موالين لروسيا. وتنفي روسيا التخطيط لأي غزو وطالبت الولايات المتحدة والحلف الأطلسي بضمانات أمنية ملزمة، كما طالبت التحالف بوقف تمدّده شرقاً.