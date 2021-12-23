أعلنت البحرية الأمريكية أمس (الأربعاء) ضبط 1400 بندقية هجومية من طراز AK-47 و 226600 طلقة ذخيرة في مركب صيد عديم الهوية شمال بحر العرب، وذلك أثناء التحقق من المركب وهوية العلم وفقاً للقانون الدولي العرفي.وذكرت البحرية في بيان لها، أن دوريات البحرية الأمريكية عثرت (الإثنين) على الأسلحة أثناء بحث أجراه أفراد من خفر السواحل الأمريكي، وتم نقل الأسلحة والذخيرة غير المشروعة في وقت لاحق لفحصها، مبينة أن التقييم الأولي يشير إلى أن القارب منشؤه إيران وعبر المياه الدولية على طول طريق يستخدم تاريخيا لتهريب الأسلحة بشكل غير قانوني إلى الحوثيين في اليمن.وأفاد البيان أن التوريد المباشر أو غير المباشر للأسلحة أو بيعها أو نقلها إلى الحوثيين، ينتهك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والعقوبات الأمريكية، لافتاً إلى أن طاقم القارب المكون من 5 أفراد أكدوا أنهم يمنيون.وكان مسؤولون أمريكيون قد أكدوا مطلع الشهر الجاري، أن سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية استولت على شحنة أسلحة كبيرة على قارب تحتوي على أجزاء صاروخية إيرانية كانت في طريقها إلى المتمردين الحوثيين في اليمن.