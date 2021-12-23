تقدم رئيس حركة التغيير المحامي إيلي محفوض وفريق من المحامين ‏اليوم (الخميس)، بشكوى جزائية ضد أمين عام ‏‏حزب الله حسن نصرالله في قضية أحداث عين الرمانة أمام ‏النيّابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان.‏وأكد محفوظ أن أسباب الشكوى تعود إلى أن هناك نحو 10 عائلات من عين ‏الرمانة وكّلوني مع فريق من المحامين لتقديم هذه الشكوى على خلفية الأضرار التي لحقت بهم بعد الحادثة المذكورة، وقد أرفقنا فيها كل المستندات المطلوبة من ‏تصاريح نصرالله وفيديوهات، إضافة إلى تقرير الخبير الموجود، والرسائل الصوتية التي كان يتم تبادلها قبل 24 ساعة من غزوة عين ‏الرمانة. ‏وأشار المحامي إلى أن مجموعة من أهالي الشياح تقدمت (الإثنين) الماضي، بشكوى مباشرة أمام النائب العام ‏الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون التي استلمت الشكوى وورّدتها ‏وحوّلتها على الأجهزة المختصّة لإجراء التحقيقات اللازمة، وبالتالي من المُفترض ‏أن لا يكون هناك صيف وشتاء فوق سقف أحد، وكما تم التعامل مع أهالي الشياح ‏يجب معاملة أهالي عين الرمانة، لافتا إلى أن الشكوى التي ادّعوا فيها على حزب ‏القوات اللبنانية ورئيسها سمير جعجع والموقوفين في هذه القضية قُبلت، «فمن باب ال‏قانون والأصول أن تُقبَل هذه الشكوى وأن يُصار إلى إجراء التحقيقات بحرفيّتها كما ‏يجب أنْ تكون بحسب القانون والأصول».وقال محفوظ: «إذا لم تقبل الدعوى سنرى ما هو الإجراء القانوني الممكن ‏أن نسلكه بوكالتنا عن هؤلاء الأهالي»، مضيفاً: «أنه لا أحد فوق القانون، لا نصرالله ولا غيره، طالما هو مواطن لديه حقوق ‏وواجبات». ‏