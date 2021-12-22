قتل 21 من مليشيات الحوثي الانقلابية بينهم قيادي بارز في ضربات جوية لتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية غربي تعز. ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية عن مصدر عسكري قوله اليوم (الأربعاء): إن مقاتلات التحالف نفذت نحو 3 غارات على دوريات تقل تعزيزات بشرية لمليشيات الحوثي في مديرية مقبنة إلى الجهة الغربية من محافظة تعز، ضمن عملياتها لإسناد القوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن.وأكد أن الضربات الجوية لمقاتلات التحالف دكت تعزيزات عسكرية للمليشيات مكونة من 3 دوريات ببلدة الفازعي في عزلة أخدوع أسفل شمالي مقبنة.ولفت إلى أن الغارات أسفرت عن مقتل 21 من العناصر الحوثية بينهم القيادي الميداني البارز في المليشيا المدعو عبدالسلام يحيى المتوكل، وينتحل رتبة عقيد ومرافقوه.وتحدث المصدر عن غارات أخرى لمقاتلات التحالف العربي دكت تحصينات عسكرية لمليشيا الحوثي في مرتفعات سقم بالمديرية ذاتها، وكبدت الانقلابيين خسائر فادحة.وتشهد المناطق الغربية في تعز عملية عسكرية للقوات المشتركة بدعم من التحالف تستهدف تطهير سلاسل جبلية استراتيجية مطلة على ساحل اليمن الغربي ويتخذها الحوثيون وكرا للمسيّرات والصواريخ الباليستية.