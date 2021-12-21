كشفت صحيفة «كيهان» اليوم (الثلاثاء)، أن مندوب إيران لدى الحوثيين بصنعاء حسن إيرلو أصيب بغارة جوية للتحالف العربي، قبل نقله لطهران، مؤكدة أن إيران أجلت مندوبها لدى المليشيا الحوثية على نحو مفاجئ ما أثار موجة من التكهنات حول أسباب القرار وتوقيته، قبل أن تعلن وزارة الخارجية الإيرانية وفاته جراء تأثره بالإصابة بفايروس كورونا.ونقلت الصحيفة التي تصدر من لندن، عن مصادر وصفتها بالمطلعة، قولها إن «حسن إيرلو أصيب بجروح في قصف للتحالف في مناطق الصراع مع الحوثيين، وإن مغادرته اليمن للعلاج جراء إصابته بفايروس كورونا هي أخبار كاذبة».