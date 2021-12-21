توفي رجل طهران في صنعاء والحاكم الفعلي السابق لمليشيا الحوثي الإرهابية حسن إيرلو، متأثراً بإصابته بفايروس كورونا، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية الإيرانية، صباح اليوم (الثلاثاء)، فيما كانت مصادر يمنية رفيعة المستوى كذبت الرواية الإيرانية حول إصابته بالفايروس المستجد، ودللت على ذلك بأن مستشفيات صنعاء لم تسجل أي مراجعة طبية له من أي مرض، كما لم تظهر عليه أية أعراض للإصابة قبيل مغادرته العاصمة اليمنية قبل 3 أيام.وكانت أنباء تواترت حول إصابة إيرلو في ضربة لتحالف دعم الشرعية على مواقع وأهداف عسكرية للانقلابيين.وأعلن المتحدث باسم خارجية الملالي خطيب زاده، وفاة إيرلو «الذي كان أيضاً من المحاربين القدامى في الحرب وتعرض للكيمياوي، أصيب بكورونا في مكان مهمته»، بحسب تعبيره.وأضاف أنه عاد إلى البلاد في ظروف غير مواتية، ورغم كل خطوات العلاج إلا أنه توفي.وقال التلفزيون الإيراني: «إيرلو وصل قبل أيام لطهران للعلاج من كورونا».وكان إيرلو غادر قبل 3 أيام مطار صنعاء الدولي على متن طائرة عسكرية عراقية بعد موافقة التحالف لأسباب إنسانية.ووصف شهود عيان وضعه الصحي أثناء مغادرته المطار بأنه كان «حرج للغاية»، وتم نقله على سرير متنقل عبر سيارة إسعاف إلى داخل الطائرة.وبحسب معلومات استخباراتية، فإن إيرلو كان يشار إليه باعتباره الحاكم الإيراني لدى الحوثيين في صنعاء. وصنفت الولايات المتحدة في وقت سابق الضابط في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ضمن قائمة العقوبات.وكانت الخارجية الأمريكية حذرت بعد وصول إيرلو إلى صنعاء عن تفاقم الصراع في البلاد.وفي أكتوبر 2020، هربت إيران حسن إيرلو أحد قادة فيلق القدس ذراع التدخل الخارجي للحرس الثوري الإيراني إلى صنعاء لقيادة معارك الحوثيين ضد الشعب اليمني.