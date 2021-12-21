كشفت صحيفة ذي تايمز اللندنية أنه من غير المرجح أن يفرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المزيد من القيود المتعلقة بفايروس كورونا قبل مناسبة عيد الميلاد في المملكة المتحدة، بعد تأجيل القرار أمس الاثنين.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء دعا إلى اجتماع لمجلس الوزراء بعد ظهر الاثنين لمناقشة أحدث البيانات حول انتشار متغير «أوميكرون»، وما إذا كانت هناك حاجة لإجراء جزئي لمدة أسبوعين يحظر الخلط الداخلي.

وبعد مداولات في مجلس الوزراء استمرت لأكثر من ثلاث ساعات، قال جونسون إنه سينتظر حتى تصبح البيانات أكثر وضوحاً قبل اتخاذ المزيد من الإجراءات. وأضاف: «لن نستبعد الذهاب إلى أبعد من ذلك إذا كان علينا حماية المواطنين».

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تراقب البيانات ساعة بساعة لكن يبدو أنها دفعت بأي قيود جديدة محتملة إلى الأسبوع القادم. كما تعهد بإقالة البرلمان إذا قرر تنفيذ مزيد من القيود، وهي عملية تستغرق 48 ساعة.