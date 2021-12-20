قتلت طفلة وأصيب 5 آخرون بينهم امرأتان، اليوم (الإثنين)، في قصف حوثي بطائرة مسيرة على سيارة تقل نازحين في قرية القيران غرب بمنطقة مجاعشة الغربية غربي محافظة تعز.وقالت مصادر محلية، إن المليشيا الحوثية قصفت السيارة أثناء خروجها من القرية متجهة إلى مديرية حيس بهدف النزوح جراء تعرض القرية للقصف المتواصل بالقذائف من قبل، وأكدت أن حالة السيدتين خطيرة، وقد نقل جميع الجرحى لمستشفى حيس لتلقي العلاج.وتعد هذه الجريمة الحوثية بحق المدنيين في مديرية مقبنة غربي تعز الرابعة في أقل من 10 أيام.وأفادت مصادر بأن المليشيا الحوثية تتكبد خسائر فادحة بالأروح والمعدات ولجأت إلى استهداف المدنيين العزل بالقذائف، مؤكدة أن مقاتلات التحالف العربي ودفاعات القوات المشتركة في مديرية مقبنة نجحت في تدمير عشرات الآليات والأسلحة بينهم قاذفات صواريخ بازوكا وأسلحة متوسطة أخرى.وذكرت المصادر أن المليشيا الحوثية حولت عددا من المدارس والمراكز إلى مقرات لها ومخازن للأسلحة، فيما تعتلي الجبال ووسط القرى وتعمد إلى جعل المدنيين كدروع بشرية.