اتهمت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين مليشيا الحوثي بتعيذيب أكثر من 620 مختطفاً ومخفياً قسراً، مؤكدة أنهم يعيشون أوضاعاً مأساوية وظروف احتحاز لا إنسانية، إذ يمارس ضدهم الإهمال الطبي والحرمان من الملابس الشتوية ومنع إدخال الأدوية والطعام لهم.وطالبت الرابطة في وقفة احتجاجية أمام مقر الصليب الأحمر الدولي في صنعاء اليوم (الأحد)، بتحرك دولي لإنفاذهم، مشددة على ضرورة زيارة الصليب للسجون وتفقد أوضاع المحتجزين فيها، خصوصا المرضى من المختطفين والمعتقلين. وأعلنت أن فريقها رصد أن هناك 507 مدنيين مختطفين يعيشون أوضاعا مؤلمة. وقالت الرابطة إن المليشيا صادرت البطانيات والملابس الشتوية من أهالي المختطفين السجناء في سجن الصالح في محافظة، ومنع وصولها لذويهم.وناشدت الأمهات نشطاء حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية بالوقوف مع المختطفين والمخفيين قسراً والمعتقلين تعسفاً ومساندة قضيتهم العادلة حتى الإفراج عنهم وإنهاء معاناتهم.من جهة أخرى، اقتحمت مليشيا الحوثي داراً لتعليم القرآن الكريم ومحو الأمية وتعليم النساء في حارة الرمح بمنطقة دار الشرف بمدينة إب ونهبت كل محتوياته، مبررة حاجتها لتحويله إلى قسم شرطة، غير أن مدنيين أكدوا أن المليشيا تريد تسليم المبنى سكنا لأحد القيادات الحوثية.