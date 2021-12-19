تظاهر مئات السودانيين في العاصمة الخرطوم اليوم (الأحد) .وأفاد مصادر وشهود عيان، بأن مئات المتظاهرين توافدوا إلى قلب العاصمة، فيما أغلقت قوات الجيش عددا من الجسور والطرق الرئيسية في العاصمة، وسط تحذيرات لسفارة واشنطن في السودان لرعاياها.من جهتها، أعلنت تنسيقيات لجان المقاومة بالخرطوم في بيان، أن المواكب توجهت إلى القصر الجمهوري للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين، ودعت قوى الحرية والتغيير كل قطاعات الشعب للمشاركة في المظاهرات السلمية، وطرحت إعلاناً سياسياً يؤكد ضرورة إجراء إصلاحات سياسية شاملة خلال الفترة الانتقالية تنتهي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.وكانت قوات الأمن أغلقت الطرق والجسور الرئيسية في الخرطوم أمس تحسبا لاحتجاجات بمناسبة الذكرى 66 لإعلان استقرار السودان والذكرى الثالثة لأسقاط عمر البشير.وفرضت قوات الأمن إغلقا للطرق الرئيسية المؤدية إلى المطار ومقر قيادة الجيش وأغلب الجسور التي تربط الخرطوم بمدينتي الخرطوم بحري وأم درمان على الضفة الأخرى من نهر النيل.وأعرب البرهان، عن أمله في الوصول نهاية الفترة الانتقاليه إلى حكومة منتخبة تقودنا إلى تحقيق ما كان يتطلع إليه الآباء، في قدرة وعزم على تجاوز الخلافات والتسامح ووحدة الصف واستنهاض الهمم وإعلاء القيم الوطنية، مشددا في كلمة مساء أمس (السبت) على استكمال تأسيس الدولة السودانية القائمة على أسس المواطنة والحرية والعدالة.من جهة أخرى، طالبت السفارة الأمريكية في السودان رعاياها بتوخي الحيطة والحذر مع خروج مظاهرات حاشدة في الخرطوم، مشددة على حسابها في «تويتر»، على ضرورة مباشرة أعمالهم من المنزل وعدم الخروج إلى الشوارع أو التوجه إلى المطار إلا في الحالات القصوى والضرورية.