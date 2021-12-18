صادق مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية 85 صوتا مقابل 5 صوتوا على تعيين رشاد حسين سفيرا متجولا للجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية.وبحسب ما أورد موقع «أكسيوس» الأمريكي اليوم (السبت) أصبح المحامي الأمريكي من أصول هندية أول مسلم يتولى هذا المنصب منذ إنشائه لتنسيق الاستراتيجية الأمريكية لحماية حرية الدين في الخارج وتقديم توصيات باتخاذ تدابير لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان.كان حسين مدير الشراكات والمشاركة العالمية في مجلس الأمن القومي كما تولى سابقًا مستشار أول في قسم الأمن القومي بوزارة العدل. وشغل سفير الحريات الدينية الأمريكي الجديد منصب «كبير المستشارين في قسم الأمن القومي بوزارة العدل»، خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما. كما عمل بمنصب المبعوث الأمريكي الخاص لدى منظمة التعاون الإسلامي.ساعد حسين من خلال دوره كمبعوث لدى منظمة التعاون الإسلامي في تطوير سياسة الولايات المتحدة وتعزيز الشراكات مع الدول ذات الأغلبية المسلمة، ومنظمات المجتمع المدني، ومنظمة التعاون الإسلامي، التي تعد ثاني أكبر منظمة متعددة الأطراف في العالم بعد الأمم المتحدة.وحصل على الدكتوراه في القانون من كلية الحقوق بجامعة «بيل»، فضلا عن شهادة الماجستير في اللغة العربية والدراسات الإسلامية من جامعة هارفارد.وفي 2009، تم اختياره كواحد ضمن 500 مسلم الأكثر نفوذا في العالم، لأنه كان أول أمريكي هندي يتم تعيينه نائبا ومستشارا مساعدا للرئيس أوباما. وقبل انضمامه إلى إدارة أوباما، عمل رشاد حسين في اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي.