في أول عملية إجلاء منذ الانسحاب من أفغانستان، تمكنت منظمة أمريكية من إجلاء 39 أمريكيا وأفغانيا يملكون إقامات دائمة في الولايات المتحدة. وأفادت صحيفة «نيويورك بوست» اليوم (السبت)، بأن منظمة بروجكت داينامو، وهي مجموعة مدنية متطوعة يشرف عليها عسكريون سابقون وحاليون، هي التي قادت عملية الإجلاء. وذكرت أن الأفراد الذين تم إجلاؤهم وصلوا إلى ولاية نيويورك، موضحة أن من بين من جرى مساعدتهم على الرحيل عشرة أطفال أحدهم يبلغ من العمر 11 شهرا.وقال المتحدث باسم المنظمة جيمس جدج، في بيان: هذه أول عملية إنقاذ جوي رئيسية بجهود أمريكية على الأرض، وذلك منذ انتهاء الوجود الأمريكي في أفغانستان في نهاية أغسطس. وأضاف أنه رغم الصعوبات التي نواجهها، فإننا نؤدي مهمتنا باعتبارها الأمر الصواب الذي يجب فعله عندما يحتاج إنسان آخر للمساعدة، ولأنه لا يجوز لنا أن نتخلف عن مساعدة الأمريكيين.وبحسب الصحيفة الأمريكية، فقد دخل اثنان من أعضاء المنظمة وهما، بريان ستيرن وعبد الواسط أفغانستان عبر حدود برية مع أحد البلدان المجاورة، قبل أن ينجحوا وبمساعدة فريق صغير من المتطوعين من نقل عدد من الأمريكيين العالقين هناك إلى أحد المنازل الآمنة في العاصمة كابول، حيث جرى إجلاؤهم لاحقا.وأكدت المنظمة تطعيم أولئك الأشخاص باللقاحات المضادة لفيروس كورونا وغيرها من التطعيمات والتحصينات الضرورية بمجرد وصولهم إلى المنزل الآمن، وعقب ذلك جرى نقلهم إلى مطار كابول الدولي قبل أن يستقلوا طائرتين عند الساعة الرابعة عصر أمس (الجمعة) بتوقيت أفغانستان.