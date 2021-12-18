فيما عززت المليشيا الموالية لإيران تحصيناتها خشية تعرضها للاستهداف، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم (السبت)، مقتل وإصابة 5 عناصر من قوات النظام. وأوضح أن عنصرين من قوات النظام السوري لقيا مصرعهما، فيما أصيب 3 آخرون بجراح جراء هجوم مسلح من قِبل خلايا تنظيم «داعش» استهدف سيارة عسكرية كانت تقلهم على الطريق الواصل بين مدينتي مسكنة ودبسي عفنان جنوب غربي محافظة الرقة شمالي البلاد.وجاء الهجوم بعد يوم من هجوم لعناصر من تنظيم داعش استهدف مواقع مليشيا الدفاع الوطني التابعة للنظام في منطقة الحمرا ضمن بادية الميادين بريف دير الزور، ما أدى إلى إصابة 4 عناصر منهم وجراح بعضهم خطيرة.وأفادت تقارير بأن المليشيات الموالية لإيران تعمل على تحصين مواقعها في غربي نهر الفرات في المنطقة المقابلة لبلدتي السوسة والباغوز وضمن قُرى تقع على خط البوكمال ـ الميادين، تعمل منذُ أيام على تحصين مواقعها ونقاطها.ولفتت تقارير المرصد إلى أن تلك التحصينات تجري من خلال رفع سواتر ترابية ضمنها، وتبديل بعض النقاط والمواقع للتمويه خوفاً من استهدافها.وكان المرصد السوري كشف أن شحنة أسلحة وذخائر دخلت إلى الأراضي السورية قادمة من الأراضي العراقية، محملة على متن شاحنات خضار للتمويه خوفاً من استهدافها من قِبل إسرائيل أو قوات التحالف الدولي، واتجهت الشاحنات إلى مدينة الميادين، وجرى تفريغ الشاحنات داخل مستودعات في منطقة الشبلي الأثرية، بحسب مصادره.