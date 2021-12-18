أصيب مستوطن إسرائيلي بجروح طفيفة بطعنة سكين في الخليل نفذتها فلسطينية جرى اعتقالها. وأعلنت شرطةالاحتلال الإسرائيلي في بيان، اليوم (السبت)، أن فلسطينية وصلت إلى منطقة الحرم الإبراهيمي وطعنت مواطناً أصيب بجروح طفيفة. وأضافت: وصل أفراد شرطة حرس الحدود المتمركزين في الحرم الإبراهيمي إلى مكان الحادثة، وسرعان ما سيطروا على المهاجمة دون إطلاق نار. ولم تكشف الشرطة الإسرائيلية عن هوية الفلسطينية.وتشهد الضفة الغربية منذ أسابيع حالة من التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين.يذكر أن مسؤولاً عسكرياً إسرائيلياً أعلن قبل نحو 48 ساعة دفع المزيد من القوات إلى الضفة الغربية بعد عملية إطلاق نار أدت لمقتل إسرائيلي وإصابة اثنين. فيما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من تصاعد العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية، داعية الى تهدئة الوضع.