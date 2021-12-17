هددت روسيا باتخاذ مجموعة من الإجراءات المضادة لمواجهة تجديد العقوبات الأوروبية عليها، مؤكدة أن هذا العمل «لن يمر مرور الكرام». وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف لوكالة أنباء «إنترفاكس» اليوم (الجمعة) «لدينا مجموعة كاملة من الإجراءات المضادة الفعالة». وأضاف «بعض الردود سوف تأتي، وروسيا تعتبر العقوبات غير قانونية وتنتهك القانون الدولي». واعتبر أنه «مادام الأمر يتعلق ببلادنا، فقد تأقلمت بشكل كبير على الوضع الاقتصادي الحالي»، لافتا إلى أن العقوبات تاريخيا لم تساعد قط بلدا في تحقيق أهدافه.وتم فرض العقوبات التي يتحدث عنها بيسكوف لأول مرة في عام 2014، بعدما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا.وتفرض القضايا المتعلقة أوكرانيا نفسها مجددا على مسار العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، وتقول أجهزة استخبارات غربية إنها ترى علامات على أن روسيا قد تتوغل عسكريا في أوكرانيا.ومدد قادة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الجاري عقوبات عام 2014 لـ6 أشهر أخرى، خلال قمة هددوا فيها أيضا بمزيد من العقوبات بالتنسيق مع بريطانيا والولايات المتحدة. ومن المقرر أن تستمر عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا حتى يوليو القادم.وتشهد أوكرانيا صراعا منذ سيطرت القوات الموالية لروسيا على أجزاء من شرق البلاد، وهناك وقف لإطلاق النار بين البلدين، ولكن غالبا ما يتم تجاهله.