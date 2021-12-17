أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، عن قلقه من فقدان بعض المعلومات المهمة حول المنشآت النووية الإيرانية، داعياً إلى الإسراع في تركيب الكاميرات.وقال خلال مؤتمر صحفي، اليوم (الجمعة): سنتشارك معلومات الكاميرات في المنشآت النووية مع إيران حين التوصل لاتفاق حول البرنامج النووي. وأضاف: إن الولايات المتحدة لم تعترض على اتفاق الوكالة مع إيران بشأن كاميرات المراقبة. وأفاد بأن كاميرات الوكالة في منشأة كرج النووية الإيرانية تعرضت للضرر.واستهدف هجوم إلكتروني منشأة كرج غرب طهران مطلع يوليو الماضي، حيث يتم إنتاج جيل جديد من أجهزة الطرد المركزي. وقالت إيران عقب الهجوم إن كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية تضررت، ولن تسمح بإعادة تركيبها حتى اكتمال التحقيق، الأمر الذي زاد من دائرة الخلافات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.