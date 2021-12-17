شنت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن غارات جوية على آليات وتجمعات لمليشيا الحوثي الإرهابية في المجمع الحكومي في محافظة الجوف اليمنية. وأعلن مصدر عسكري يمني، اليوم (الجمعة)، أن مليشيا الحوثي تراجعت عن مواقع بمنطقة الرملة في مأرب بعد معارك مع الجيش اليمني الوطني.وأكدت مصادر موثوقة، اشتداد المواجهات في جبال سلبة والقعيف التابعة لمديرية برط بين قوات الجيش الوطني ضد مليشيا الحوثي في محافظة الجوف.وفي المحور الشمالي للجوف، كبّد الجيش الوطني مليشيا الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال تصديه لمجاميع من المليشيا حاولت التسلل إلى مواقع تمركز الجيش اليمني في جبهة الخنجر.وأحبط الجيش الوطني اليمني المسنود بالمقاومة الشعبية سلسلة عمليات متزامنة نفذتها المليشيا الحوثية في كل من الجبهة الجنوبية والكسارة والرخيم، وأوقع فيهم خسائر فادحة في محافظة مأرب.وذكرت مصادر عسكرية، أن تحالف دعم الشرعية في اليمن نفذ غارات عدة دُمّرت خلالها تعزيزات وآليات للمليشيا على الجبهات الجنوبية لمأرب.