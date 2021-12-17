فضحت معلومات موثقة تورط مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية المعروف باسم (كير)، في علاقات مع منظمات إرهابية. المعلومات المسربة كشفها تحقيق أجرته المنظمة المتطرفة (كير) مع مدير فرعها في ولاية أوهايو ويرتبط بتعاونها مع حركة حماس الفلسطينية المصنفة «إرهابية» من قبل واشنطن. وحاولت المنظمة الإخوانية التستر على المعلومات التي كشفها مدير فرعها في الولاية الأمريكية رومين إقبال، بزعمها إرساله معلومات سرية إلى منظمة معادية للمسلمين.

يذكر أن (كير)، إحدى الأذرع الشهيرة لتنظيم الإخوان الإرهابي على الأراضي الأمريكية. وكان المجلس أقال مدير فرعه في أوهايو‭ ‬بعد اتهامات بإرسال معلومات سرية إلى منظمة معادية للمسلمين.

وقال في بيان أصدره (الثلاثاء ): «إن مديره في أوهايو رومين إقبال اعترف بالعمل مع منظمة المشروع الاستقصائي حول الإرهاب (آي.بي.تي)، التي تصف نفسها بأنها (مركز بيانات حول الجماعات الإرهابية الإسلامية المتطرفة)، عندما جرت مواجهته بأدلة ارتكابه لمخالفات». وأضاف قادة المجلس في بيان منفصل، (الأربعاء)، أن هذه الخيانة وانتهاك الثقة جرى التخطيط لها ولأهدافها منذ سنوات.