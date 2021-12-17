قتل 8 أشخاص وأصيب 4 آخرون بجروح في فيضانات تسببت بها أمطار غزيرة ضربت أربيل في إقليم كردستان في شمال العراق، فجر اليوم (الجمعة)، فيما حذّرت السلطات من احتمال وقوع فيضانات إضافية.وأفاد محافظ أربيل اوميد خوشناو بأن «الفيضانات بدأت عند الساعة الرابعة فجراً، وتسببت بمقتل 8 أشخاص، بينهم نساء وأطفال»، موضحاً أن السيول تركزت في أحياء شعبية واقعة في شرق أربيل، وسبّبت أضراراً مادية كبيرة.وقال إن أربعة عناصر من الدفاع المدني أصيبوا بجروح بعدما جرفت المياه سيارتهم أثناء محاولتهم إنقاذ مواطنين.وحذّر المحافظ في بيان كذلك السكان من مغادرة منازلهم. داعياً المواطنين إذا لم يكن هناك عمل ضروري، ألّا يخرجوا من منازلهم وخارج مدينة أربيل، إذ يتوقع هطول أمطار إضافية وتوجد مخاوف من حصول فيضانات بمركز المدينة وأطرافها.وأضاف: «هناك حالة تأهبّ لدى قوات الأمن والشرطة والفرق الصحية والدفاع المدني والبلديات في الأقضية والنواحي لتلقي اتصالات المواطنين».من جهته، أكد المتحدث باسم الدفاع المدني في أربيل سركوت كراش، أن الحصيلة الأولية هي مقتل 8 أشخاص توفي أحدهم حين ضربه البرق، والآخرون قضوا غرقاً في بيوتهم.وتحدّث عن مفقودين لا يزال البحث جارياً عنهم لذلك قد يكون عدد الضحايا مرجحاً للارتفاع. ولفت إلى أن هناك مواطنين اضطروا إلى ترك بيوتهم، مؤكداً أن الأضرار المادية كبيرة جداً.