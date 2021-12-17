اتهم تقرير أمريكي إيران بإيواء زعماء من تنظيمي «القاعدة وداعش» على أراضيها، محذراً من أن تنظيم القاعدة لا يزال أكثر الجماعات الإرهابية نشاطاً وخطورة في العالم. ولفت التقرير السنوي إلى أنه رغم الخطوات التي اتخذتها واشنطن وشركاؤها عام 2010 ضد المنظمات الإرهابية إلا أن التهديد الإرهابي صار أكثر انتشاراً جغرافياً حول العالم. وأكد أن تنظيم القاعدة عزز وجوده في الخارج خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ولفت إلى أن 9 دول اتخذت خطوات مهمة عام 2020 لتصنيف مليشيا «حزب الله» جماعة إرهابية أو حظره أو تقييده.

وبحسب التقرير الأمريكي فإن نشاط إيران المرتبط بالإرهاب تواصل عام 2020 بما في ذلك دعم حزب الله والجماعات الإرهابية في غزة والعديد من الجماعات الإرهابية والمقاتلة في العراق وسورية. واعتبر التقرير أن حزب الله لا يزال أخطر شريك إرهابي لإيران وأقوى منظمة إرهابية في لبنان، وأن الدعم المالي الإيراني السنوي لحزب الله يمثل معظم الميزانية السنوية للحزب.