أكد وزيرا الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، والمصري سامح شكري ، أن المملكة ومصر تجمعهما علافات قوية وراسخة وإستراتيجية . ولفت الأمير فيصل بن فرحان إلى وجود تعاون وتنسيق بين البلدين في الملفات كافة. وشدد خلال مؤتمر صحفي مشترك في القاهرة اليوم (الخميس)، على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.وعن إيران، قال الأمير فيصل بن فرحان: أكدنا أهمية عدم امتلاك إيران للسلاح النووي. وأضاف: لم تحدث لقاءات أخرى مع الجانب الإيراني باستثناء الأربعة التي أعلن عنها سابقا ونحن منفتحون لاستمرار الحوار.من جهته، قال وزير الخارجية المصري: إن "علاقة خاصة واستراتيجية تربطنا مع السعودية"، مشدداً "نعمل بشكل وثيق مع السعودية لتحقيق أمن واستقرار المنطقة". وقال: أكدنا في اجتماعنا أهمية إجراء الانتتخابات الليبية دون تأخير، استقرار ليبيا أمر ضروري.وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، بمقر وزارة الخارجية، قبيل انعقاد اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين البلدين.وتبادل الجانبان الرؤى بشأن القضايا الإقليمية والدولية المُلحة ومواقف البلدين إزاء كل ما يُهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، كما بحثا سبل مواصلة تعزيز أطر التعاون الثنائي في إطار العلاقات الاستراتيجية الوطيدة بين البلدين.ورأس وزيرا الخارجية اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين السعودية ومصر في القاهرة اليوم. وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان مقتضب: ‏انعقدت لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية برئاسة وزيري الخارجية وحضور وفدي البلدين.