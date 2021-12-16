تمكنت السلطات العراقية من القبض على قيادات كبيرة من تنظيم داعش الإرهابي. وقال المتحدث باسم الجيش العراقي اللواء يحيى رسول اليوم (الخميس)، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، إنه بتوجيه من القائد العام للقوات المُسلحة، نفذ أبطال الجهاز واجبات مُتفرقة في مُحافظات العراق ابتدأت بقضاء الطارمية من العاصمة بغداد، أُلقي القبض فيها على متهمين يختصان بتعليم صناعة العبوات الناسفة.

وأضاف أن الجهاز تمكن من إلقاء القبض على (3) عناصر من عصابات داعش في قضاءي الفلوجة والرمادي بمُحافظة الأنبار غربي البلاد، واعتقال شخص ينتحل صفة مُنتسب بجهاز مُكافحة الإرهاب في مُحافظة بغداد - الكمالية كان يُساوم المواطنين على مبالغ مالية من أجل التعيين.

وأعلن أن الجهاز ألقى القبض على رؤوس كبيرة من داعش الإرهابية وسيتم عرضها في الوقت المُناسب، لافتا إلى أنه يعرض الجُزء القليل من عملياته إلى وسائل الإعلام لدواع استخبارية.

يأتي هذا على خلفية إطلاق السلطات الأمنية عمليتين في محافظتي ديالى وكركوك لملاحقة عناصر داعش.

وأفادت خلية الإعلام الأمني في بيان بأن قيادة عمليات ديالى تشرع، من خلال الفرقة الأولى ومديرية شرطة ديالى، بعملية أمنية لتفتيش عدد من المناطق والقرى ضمن قاطع المسؤولية.

وكانت خلية الإعلام الأمني أكدت (الأربعاء) انطلاق عملية أخرى لتعقب العناصر الإرهابية شمالي البلاد، لتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة عناصر عصابات داعش الإرهابية وتطهير الأراضي، وشرعت قطعات المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك والقطعات الملحقة بها بتفتيش وتطهير عدد من المناطق والقرى ضمن قاطع المسؤولية.