اجتمعت لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين السعودية ومصر في القاهرة اليوم (الخميس). وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان مقتضب: ‏انعقدت لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية برئاسة وزيري الخارجية وحضور وفدي البلدين.وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بمقر وزارة الخارجية قبيل عقد الاجتماع.وتبادل الوزيران الرؤى بشأن القضايا الإقليمية والدولية المُلحة ومواقف البلدين إزاء كل ما يُهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. وبحثا سبل مواصلة تعزيز أطر التعاون الثنائي في إطار العلاقات الاستراتيجية الوطيدة بين البلدين الشقيقين.