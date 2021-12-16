أعلنت البحرية الأمريكية أمس (الأربعاء) اختبار «سلاح ليزر» وتدمير هدف عائم في الشرق الأوسط، وهو نظام يمكن استخدامه لمواجهة الزوارق الموجهة عن بعد والمحملة بالمتفجرات التي يستخدمها الحوثيون في البحر الأحمر، مؤكدة أن السفينة «يو إس إس بورتلاند» وهي سفينة أمريكية عائمة في خليج عدن نفذت الثلاثاء اختبار نظام سلاح الليزر الخاص بها على الهدف.وذكر بيان للأسطول الخامس التابع للبحرية ومقره في الشرق الأوسط أن سلاح الليزر اشتبك بنجاح مع الهدف، ودمره، لافتا إلى أنه في السابق استخدمت بورتلاند الليزر لإسقاط طائرة بدون طيار في مايو 2020.ونشر الحوثيون زوارق موجهة في هذه المياه، يمكن توجيهها عن بعد وإرسالها إلى الهدف قبل التفجير، إذ جرى تصنيع هذه الزوارق بمساعدة خبراء إيرانيين.وتتخذ المليشيا الحوثية من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى إضافة إلى مرافئ صغيرة في شمال مدينة الحديدة مواقع لإطلاق الزوارق المفخخة التي تستهدف حركة الملاحة الدولية.