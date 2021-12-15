أصدر وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، توجيها بترحيل أعضاء «جمعية الوفاق» البحرينية غير اللبنانيين إلى الخارج في أعقاب مؤتمر صحفي للمنظمة في بيروت «أساء إلى البحرين».

ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية، في بيان صدر اليوم (الأربعاء)، أنه وجه إلى المديرية العامة للأمن العام بـ«اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الآيلة إلى ترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من غير اللبنانيين إلى خارج لبنان، وذلك نظرا لما سببه انعقاد المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجمعية المذكورة في بيروت بتاريخ 11 /12 /2021 من إساءة إلى علاقة لبنان بمملكة البحرين الشقيقة، ومن ضرر بمصالح الدولة اللبنانية».