حذر المستشار الألماني أولاف شولتز، من أن روسيا ستدفع «ثمناً باهظاً» إذا اجتاحت أوكرانيا. وقال أمام مجلس النواب (بوندستاغ) اليوم (الأربعاء): «في هذه الأيام، نراقب بقلق بالغ الوضع الأمني على الحدود الروسية الأوكرانية. وأضاف: سنناقش ذلك بشكل مكثف في المجلس الأوروبي وقمة الشراكة الشرقية» للاتحاد الأوروبي المنعقدة بعد ظهر اليوم.وتابع: اسمحوا لي، إذا لم يفهم الجميع ذلك بعد، أن أكرر ما قالته سلفتي أنغيلا ميركل: كل انتهاك لوحدة الأراضي سيكون له ثمن، ثمن باهظ، فيما تزداد المخاوف من اجتياح موسكو لأوكرانيا.يذكر أن شرق أوكرانيا يشهد منذ عام 2014 حرباً بين الانفصاليين الموالين لروسيا الذين يُعتبر الكرملين داعمهم العسكري رغم نفيه ذلك، وقوات كييف. وبدأ النزاع بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم، وأسفر مذاك عن أكثر من 13 ألف قتيل.و ارتفع مستوى التوتر في الأسابيع الأخيرة فجأة، إذ تتهم الدول الغربية الكرملين بالتحضير لغزو أوكرانيا، وهو ما ينفيه الكرملين.