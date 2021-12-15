أبلغ وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، نظيره البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، رفضه أن يكون لبنان منصة لبث الكراهية أو العداء تجاه أية دولة عربية خصوصا دول مجلس التعاون الخليجي.وتباحث الوزيران في اتصال هاتفي اليوم (الأربعاء)، في الملفات الأمنية المشتركة خصوصا ما يتعلق بالمؤتمر الصحفي المسيء الذي عقد في بيروت، من قبل عناصرية معادية للبحرين.وعرض الوزير مولوي للخطوات التي تقوم بها وزارة الداخلية عبر الأجهزة الأمنية التابعة لها، لناحية جمع المعلومات عن الأشخاص المنضوين ضمن مؤسسات أو جمعيات مناهضة للدول العربية الشقيقة، ومنع الفنادق وقاعات المؤتمرات من عقد أي نشاط ذات طابع سياسي قبل الحصول على الموافقة القانونية والإدارية اللازمة.