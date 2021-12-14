كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن بلاده تعمل جاهدة مع حلفائها فيما يتعلق ببدائل الدبلوماسية تجاه ملف إيران النووي. وقال خلال مؤتمر صحفي في إندونيسيا اليوم (الثلاثاء): إن الولايات المتحدة تواصل انتهاج الدبلوماسية في التعامل مع إيران فيما يتعلق بالعودة إلى المحادثات النووية لأنها من بين أفضل الخيارات المتاحة.وتقود الولايات المتحدة حراكا دبلوماسيا واسعا كمحاولة لإعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني بالحوار قبل اتخاذ سياسات بديلة.في غضون ذلك، يصل مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إلى إسرائيل الأسبوع القادم، لبحث المفاوضات مع إيران حول برنامجها النووي، وخطر تسلح طهران.ويزور المسؤول الأمريكي إسرائيل في وقت يعبر فيه المسؤولون الإسرائيليون عن القلق من أن تختار إدارة جو بايدن صفقة «الأقل مقابل الأقل» إذا ظل مسار العودة إلى الاتفاق النووي الأصلي عالقا.