انفجار شاحنة غاز.
انفجار شاحنة غاز.
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«عكاظ» (جدة) okaz_online@
أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم (الثلاثاء)، انفجار في شاحنة تحمل مكثفات الغاز جنوبي البلاد.

وبحسب وكالة أنباء «إيلنا» الإيرانية، فإن انفجار الشاحنة وقع على طريق الذي يربط مدينة سعادت شهر – مرودشت في محافظة فارس جنوبا. ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية قولها: إن الانفجار تسبب بمقتل سائق الصهريج على الفور. وذكرت أن الصهريج كان يقوم بنقل مكثفات الغاز من محافظة يزد إلى شيراز.