أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم (الثلاثاء)، انفجار في شاحنة تحمل مكثفات الغاز جنوبي البلاد.
وبحسب وكالة أنباء «إيلنا» الإيرانية، فإن انفجار الشاحنة وقع على طريق الذي يربط مدينة سعادت شهر – مرودشت في محافظة فارس جنوبا. ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية قولها: إن الانفجار تسبب بمقتل سائق الصهريج على الفور. وذكرت أن الصهريج كان يقوم بنقل مكثفات الغاز من محافظة يزد إلى شيراز.
وبحسب وكالة أنباء «إيلنا» الإيرانية، فإن انفجار الشاحنة وقع على طريق الذي يربط مدينة سعادت شهر – مرودشت في محافظة فارس جنوبا. ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية قولها: إن الانفجار تسبب بمقتل سائق الصهريج على الفور. وذكرت أن الصهريج كان يقوم بنقل مكثفات الغاز من محافظة يزد إلى شيراز.