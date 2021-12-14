أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم (الثلاثاء)، انفجار في شاحنة تحمل مكثفات الغاز جنوبي البلاد.وبحسب وكالة أنباء «إيلنا» الإيرانية، فإن انفجار الشاحنة وقع على طريق الذي يربط مدينة سعادت شهر – مرودشت في محافظة فارس جنوبا. ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية قولها: إن الانفجار تسبب بمقتل سائق الصهريج على الفور. وذكرت أن الصهريج كان يقوم بنقل مكثفات الغاز من محافظة يزد إلى شيراز.