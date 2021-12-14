ناقش خبراء من السعودية وإيران في العاصمة الأردنية، عددا من القضايا الأمنية والتقنية، وركز الاجتماع على الحد من تهديد الصواريخ وآليات الإطلاق. وأفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أمس (الإثنين)، بأن الجلسة التي استضافها المعهد العربي لدراسات الأمن ومقره عمّان، تطرقت للإجراءات الفنية لبناء الثقة بين الطرفين، وتحديدا في ما يتعلق ببرنامج إيران النووي، والتعاون في مجال الوقود النووي ومحاور أخرى.ونقلت «بترا» عن الأمين العام للمعهد العربي لدراسات الأمن الدكتور أيمن خليل قوله: إن أجواء من الاحترام المتبادل سادت الجلسة، التي أظهرت رغبة متبادلة من الطرفين في تطوير العلاقات وتعزيز الاستقرار الإقليمي، بما ينعكس على ازدهار شعوب المنطقة.وقال إن جلسات أخرى بين الخبراء سيتم عقدها في وقت قريب، لمتابعة توصيات الحوار الأمني والتقني وصياغة تفاصيله.يذكر أن «المعهد العربي لدراسات الأمن» من المؤسسات القليلة المتخصصة في منطقة الشرق الأوسط، ويعنى بمتابعة كل ما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل وحظر الانتشار النووي وقضايا الأمن النووي.ويهدف المعهد إلى الحفاظ على السلام العالمي، والمساهمة في إقامة علاقات سلمية بين شعوب العالم والحفاظ على الأمن العالمي وتعزيز السلام والاستقرار إقليميا ودوليا وفقا لمبادئ الأمم المتحدة. ويسعى إلى توفير التشخيص الدقيق وكفاءة الوضع الأمني ​​وتقديم توصيات بشأن بعض القضايا الملحة.