فيما أعلن إعلامي ينتمي لجماعة «الإخوان» الإرهابية عن طرده من تركيا من دون الكشف عن وجهته القادمة، كشفت مصادر مطلعة أن المهلة التركية لقادة وعناصر«الإخوان» قد انتهت.

وتعقدت علاقات أنقرة والقاهرة على خلفية استضافة تركيا قيادات التنظيم الإرهابي، لكن المياه التي جرت مؤخرا في مجرى العلاقات بين البلدين جرفت على ما يبدو الإخوان.

وكان المذيع الإخواني معتز مطر الذي أوقفت تركيا برنامجه أفصح عن مغادرته إسطنبول، إلا أنه رفض الإعلان عن محطته الجديدة. لكن مصادر مقربة من عناصر التنظيم، رجحت أن تكون وجهته إلى العاصمة البريطانية لندن. واعتبرت المصادر أن الطريقة التي غادر بها معتز الأراضي التركية تفيد بانتهاء المهلة التي منحتها أنقرة لقيادات الجماعة في سعيها لاستعادة العلاقات مع القاهرة، مؤكدين أنها ضاقت ذرعاً بممارسات أعضاء التنظيم الإرهابي ما دفعها إلى إبلاغهم رسمياً بضرورة المغادرة منذ عدة شهور، وإلا اضطرت إلى ترحيلهم وطردهم.