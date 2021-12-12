في جريمة جديدة تفضح عصابات الإرهاب الحوثي في مختلف المدن اليمنية، أقدم قيادي حوثي على قتل مواطن يمني من أبناء محافظة ريمة ودفنه في حفرة داخل مطبخ منزله في صنعاء محاولا إخفاء جريمته النكراء.وهزت الجريمة البشعة أمس (السبت) العاصمة اليمنية بعد الكشف عن خيوطها، ووفقاً لمصادر حقوقية فإن المشرف الحوثي إبراهيم بعثر اختطف المواطن ماجد العاصمي (الأربعاء) الماضي وعذبه بوحشية حتى الموت في منزله، وبعدها دفن جثته داخل المطبخ.وأكد حقوقيون يمنيون أن الجريمة تؤكد بشكل واضح غياب القانون وانتشار عصابات الغاب من الحوثيين، ولفتوا إلى أن الضحية كان قد أبلغ مقربين في رسالة نصية أنه تعرض للاختطاف من قبل القيادي الحوثي، الأمر الذي قاد في النهاية للكشف عن مصيره والجريمة الوحشية التي ارتكبت بحقه وأثارت غضبا عارما في أوساط اليمنيين بمختلف المحافظات.وتداعت قبائل ريمة إلى صنعاء للضغط على المليشيا لتسليم المشرف الحوثي للقضاء وتنفيذ الأحكام العادلة بحقه وعدم التستر عليه أو تهريبه، مؤكدين أنها جريمة لا تسقط بالتقادم.وتعد هذه الجريمة واحدة من مئات الجرائم الأسبوعية التي ترتكبها المليشيا الحوثية وعصاباتها بحق المدنيين والتي تتنوع بين الاختطاف والقتل والتعذيب والتصفية والسرقة والاعتداءات بكل أشكالها.