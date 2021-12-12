تبحث المعارضة السورية في العاصمة واشنطن سبل الدعم الأمريكي وتحريك المسار السياسي بعد تعثر اللجنة الدستورية في جولتها الأخيرة.والتقى الرئيس المشترك للجنة الدستورية هادي البحرة ورئيس هيئة التفاوض أنس العبدة مع المبعوث الأمريكي الخاص لسورية إيتان غولدريتش في واشنطن وبحثوا إمكانية الدفع الأمريكي للعملية السياسية في ظل الجمود الحاصل، فضلا عن مخاوف من تخفيف العقوبات الأمريكية على النظام السوري.من جهته، قال المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسون، الذي يزور دمشق إنه لمس خلال مباحثاته مع مسؤولين عرب وأمريكيين وأوروبيين «إمكانية للبدء باستكشاف مقاربة تدريجية للانفتاح على التواصل مع سورية».وأفاد في تصريحات صحفية أعقبت لقائه مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في دمشق، بأنه استشف خلال مباحثاته مع مسؤولين عرب وأمريكيين وأوروبيين وجود إمكانية لانفتاح بلادهم على التواصل مع سورية، دون أن يحدد جولة دستورية جديدة.