أعربت البحرين عن أسفها لاستضافة العاصمة اللبنانية بيروت مؤتمرا صحفيا لعناصر معادية لغرض بث وترويج مزاعم وادعاءات مسيئة ومغرضة ضد مملكة البحرين.وقالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها اليوم (الأحد): إن هذه العناصر المعادية مصنفة بدعم ورعاية الإرهاب، وإنها تقدمت باحتجاج شديد اللهجة إلى الحكومة اللبنانية بشأن هذه الاستضافة غير المقبولة إطلاقًا. ووصفت الخارجية هذه الاستضافة بأنها انتهاك صارخ لمبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، بما يخالف المواثيق الدولية وميثاق جامعة الدول العربية.وأفادت بأنه تم إرسال مذكرة احتجاج رسمية إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بهذا الخصوص، تتضمن استنكار مملكة البحرين لهذه الخطوة غير الودية من الجانب اللبناني.ودعت الخارجية البحرينية الحكومة اللبنانية إلى ضرورة منع مثل هذه الممارسات المستهجنة التي تستهدف الإساءة إلى مملكة البحرين، وتتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات الأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين.